أسعار النفط تصعد مع توقع تمديد اتفاق خفض المعروض‎

صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل توقعات بأن تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لبقية العام وربما خلال 2019 أيضًا.

وبحلول الساعة 0729 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا بما يعادل 0.4 % عن آخر تسوية إلى 64.63 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا أو 0.3 % إلى 69.76 دولار للبرميل.

وبدأت أوبك ومنتجون مستقلون تتصدرهم روسيا خفض الإنتاج منذ 2017 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض ودعم السوق.

وارتفع خام برنت منذ ذلك الحين بمقدار الربع، مما أدى لتكهنات بأنه قد يجري رفع القيود المفروضة على الإنتاج.

لكن مصادر في أوبك قالت الأسبوع الجاري إن المنظمة وحلفاءها بصدد تمديد اتفاق تخفيضات الإنتاج لبقية 2018، ورغم ذلك ظل برنت أدنى من 70 دولارًا للبرميل، بينما ظل خام غرب تكساس أقل من 65 دولارًا للبرميل بسبب ضغوط زيادة مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة.