النفط يعاود الصعود بعد امتصاص صدمة المخزونات الأمريكية

صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة لجلسة الخميس، وعاود خام برنت الاقتراب من حاجز 70 دولارًا للبرميل، بعد امتصاص صدمة الزيادة بأكثر من التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بحوالي 1.6 مليون برميل إلى 429.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الـ 23 من مارس/ آذار الجاري، مقابل توقعات بارتفاع لا يتجاوز 400 ألف برميل.

وعلى نحو مماثل، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 10.433 مليون برميل يوميًا.

ووفق حسابات وكالة “الأناضول” ارتفع الإنتاج الأمريكي أكثر من 25 % على مدار العاميين الماضيين متجاوزًا حاجز 10 ملايين برميل يوميًا، ليتخطى بذلك إمدادات السعودية ويقترب من إنتاج روسيا البالغ 11 مليون برميل يوميًا.

وبحلول الساعة الـ (06:21 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.4 % أو ما يعادل 34 سنتًا إلى 69.87 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مايو / أيار بنسبة 0.42 % أو ما يعادل 27 سنتًا إلى 64.65 دولار للبرميل.