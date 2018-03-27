محمد بن سلمان: أوبك وروسيا تبحثان تعاونًا نفطيًا لفترة 10-20 سنة

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تسعى لاتفاق طويل الأمد للتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة، بشأن قيود إنتاج النفط.

وأكد الأمير محمد، خلال مقابلة صحفية في نيويورك: “نعمل للتحول من اتفاق على أساس سنوي إلى اتفاق لفترة عشرة أعوام إلى عشرين عامًا”، مضيفًا: “لدينا اتفاق على الخطوط العريضة، لكن ليس على التفاصيل بعد”.

واستعانت السعودية بروسيا ومنتجين آخرين للتعاون في تقييد المعروض النفطي في 2017، بعد أن انخفضت أسعار الخام، بينما قال وزير الطاقة السعودي الأسبوع الماضي، إن الرياض تأمل في تمديد الاتفاق إلى 2019.

وأشار الأمير السعودي إلى أن طرح نسبة 5% من شركة أرامكو النفطية السعودية قد يجري في نهاية 2018، أو أوائل 2019 بناءً على أوضاع السوق.