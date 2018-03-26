الناصر: أرامكو مستعدة للطرح الأولي في النصف الثاني من 2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ الإثنين إن الشركة ستكون مستعدة لطرح عام أولي في النصف الثاني من عام 2018 وإن العمل جار على ذلك.

وعلّق الناصر قائلًا “نقوم بعمل كبير للاستعداد لإدراج الشركة” مشيرًا إلى أن بورصة الإدراج وتوقيته يتوقفان على الحكومة. وأضاف “لا تنسوا أن هذه عملية معقدة للغاية. حجم أرامكو وتعقيداتها أمر يحتاج وقتًا”.

وتخطط السعودية لإدراج ما يصل إلى 5% من أرامكو السعودية في الطرح الأولي. وقد يصل الطرح الأولى بقيمة الشركة إلى تريليوني دولار حال تكلله بالنجاح، وهو ما سيجعلها في هذه الحالة أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي إن الشركة قد يتم طرحها في البورصة المحلية أو في سوق دولية أواخر هذا العام.