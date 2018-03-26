“أدنوك” الإماراتية توقع عقدين مع “سامسونغ” بقيمة 3.5 مليار دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك“، اليوم الإثنين، عن توقيع شركتها التابعة “أدنوك للتكرير” عقدين مع شركة “سامسونغ” الهندسية الكورية الجنوبية، بقيمة تتجاوز 12.8 مليار درهم ما يعادل 3.5 مليار دولار.

وقالت “أدنوك”، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، إن الاتفاقية الأولى بقيمة 11.5 مليار درهم ما يعادل 3.1 مليار دولار، تهدف لتطوير مرونة تكرير مختلف أنواع النفط الخام في مصفاة الرويس بأبوظبي.

وأوضحت في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المشروع سيكتمل بنهاية عام 2022، وسيتيح تكرير ما يصل إلى 420 ألف برميل يومياً من خام زاكوم العلوي أو أنواع الخام الأخرى.

وبينت “أدنوك” أن الاتفاقية الثانية البالغ قيمتها 1.73 مليار درهم (473 مليون دولار)، هي عبارة عن مشروع استرجاع الطاقة والمياه في المصفاة ذاتها، ومن المقرر أن يكتمل المشروع بنهاية عام 2023.

وبحسب البيان، سينتج المشروع عند اكتماله 230 ميجاواط إضافية من الكهرباء المخصصة للبيع و62.4 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.

وجاء توقيع الاتفاقيتين بالتزامن مع زيارة رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن لدولة الإمارات.

وتعتبر “أدنوك”، التي تأسست عام 1971، واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، وتضم 16 شركة فرعية مختصة ومشروعات مشتركة تعمل في مختلف مجالات استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والتكرير والتوزيع.