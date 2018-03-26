سلطنة عمان توقع عقودًا لصيانة آبارها النفطية بـ800 مليون دولار

أعلنت شركة تنمية نفط عُمان (حكومية)، اليوم الاثنين، عن توقيع عقود صيانة لآبارها النفطية كافة، مع خمس شركات عُمانية بقيمة 800 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان، إنه للمرة الأولى تسند جميع عقود صيانة الآبار في مناطق امتيازها لشركات عمانية.

وحسب البيان، تضمنت قائمة الشركات طرف العقد، “أبراج لخدمات الطاقة، والشرق الأوسط للحفر والخدمات المتكاملة (ميدوسكو)، ومحمد البرواني لخدمات النفط، وكاكتوس بريمير لخدمات الحفريات، وباعمر لخدمات حقول النفط”.

والاتفاقيات الموقعة طويلة الأمد تصل لمدة عشر سنوات، وتتضمن التشغيل الآلي لعمليات هندسة الآبار، فضلًا عن فرصة لتصنيع بعض وحدات منصة الصيانة.

وتملك السلطنة نحو 60% في” تنمية نفط عمان”، ولدى الشركة حوالي 130 حقلًا لإنتاج النفط، و14 حقلًا لإنتاج الغاز الطبيعي.