تقرير: استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط ستبلغ 574 مليار دولار خلال 5 سنوات‎

أفاد تقرير رسمي عربي، اليوم الخميس، بأن دول منطقة الشرق الأوسط تخطط لضخ نحو 574 مليار دولار في قطاع الطاقة في السنوات الـ 5 المقبلة، وأن المملكة العربية السعودية ستستحوذ على أكثر من ربع إجمالي الاستثمارات.

وتشمل تلك الاستثمارات للفترة 2018-2022 نحو 187 مليار دولار في قطاع الكهرباء و 169 مليار دولار في قطاع النفط الخام ونحو 150 مليار دولار في قطاع الغاز، فيما سيتم إنفاق الباقي على قطاعات البتروكيماويات والتكرير وغيرها.

وأشار التقرير، الذي أصدرته المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، التابعة لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إلى أن المشاريع قيد الدراسة تبلغ قيمتها نحو 251 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة المشاريع في مرحلة العطاءات نحو 92 مليار دولار والمشاريع في مرحلة التصميم نحو 86 مليار دولار.

وقال التقرير: “نظرًا للمناخ الاستثماري الحالي وحالة عدم التيقن في المنطقة، فإننا لا نتوقع أن يتم تنفيذ كل المشاريع في مرحلة الدراسة”.

وجاء في تقرير المؤسسة، ومقرّها في مدينة الدمام، أن السعودية تحتل المركز الأول في قيمة المشاريع باستثمارات تبلغ حوالي 149 مليار دولار تمثل نحو 26% من إجمالي استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت التقرير إلى خطط السعودية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وإقامة مشاريع ضخمة لرفع طاقة إنتاج الكهرباء لمواجهة تسارع الطلب المحلي بما فيها مشاريع طاقة متجددة وبتروكيماويات وتكرير، تهدف إلى تخفيف الاعتماد على صادرات النفط الخام.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة ومصر في المركز الثاني باستثمارات تبلغ نحو 72 مليار دولار لكل منهما، في حين تبلغ الاستثمارات نحو 59 مليار دولار في الكويت و58 مليار دولار في الجزائر و37 مليار دولار في العراق و57 مليار دولار في إيران، وتتوزع بقية الاستثمارات على سلطنة عمان والبحرين وقطر والمغرب والأردن.

وبالنسبة لقطر، أوضح التقرير أنها أكملت معظم المشاريع الرئيسة في الغاز وقطاعات الطاقة الأخرى، متوقعًا ضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة طاقة إنتاج الغاز المسيل من نحو 77 مليون إلى 100 مليون طن سنويًا بعد 5 سنوات.