“تنمية نفط عُمان” تعلن عن كشف غاز كبير في حقل مبروك

قالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الإثنين، إن شركة “تنمية نفط عمان“، أعلنت عن كشف كبير في حقل مبروك يقدر حجم الغاز “القابل للاستخلاص منه بأكثر من 4 تريليونات قدم مكعبة، و112 مليون برميل من المكثفات”.

وأضافت، أن شركة “تنمية نفط عمان”، أكبر شركة للتنقيب عن الغاز والنفط في السلطنة، كانت تنفذ أعمال تنقيب في الحقل الواقع شمال منطقة امتيازها، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأُعلن عن الكشف في مناسبة إعلامية سنوية لوزارة النفط والغاز.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزارة، أن إجمالي احتياطيات النفط والمكثفات بلغت 4.740 مليار برميل، واحتياطيات الغاز 24.96 تريليون قدم مكعبة في نهاية 2017.