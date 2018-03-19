أمين عام أوبك يأمل في تحقيق استقرار سوق النفط هذا العام

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو، اليوم الاثنين، إنه يأمل في أن يساعد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط في إعادة الاستقرار إلى أسواق الخام خلال هذا العام.

وعلق باركيندو خلال زيارة للعاصمة الأذربيجانية باكو قائلًا “بدأنا نرى أن الاستقرار تدريجي لكنه يعود إلى السوق” مضيفًا أن الدول المنتجة المشاركة في الاتفاق تركز حاليًا على تمديد الاتفاق حتى كانون الأول/ديسمبر 2018.

وقال “في الوقت الحاضر نركز على تحقيق أهدافنا وإن شاء الله خلال العام سنكون قادرين على إعادة الاستقرار إلى السوق”.