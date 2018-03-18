العراق يعتزم بناء مصفاتين لتكرير النفط بطاقة 170 ألف برميل يوميًا

دعت وزارة النفط العراقية الأحد، المستثمرين، لتقديم عروضهم لبناء مصفاتين لتكرير النفط بطاقة 170 ألف برميل يوميًا في جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت الأحد، إن “المصفاة الأولى ستشيد في محافظة واسط بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف برميل يوميًا، والثانية في محافظة الديوانية بطاقة 70 ألف برميل يوميًا”.

وأضافت أن “على الشركات تقديم عروضها في موعد أقصاه 14 حزيران/ يونيو المقبل”، مبينة أن “المشروع سيكون بنظام البناء والتملك والتشغيل أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية”.

ووفق الشروط التي أوردتها الوزارة في البيان، فإن “منتجات المصفاتين يجب أن تكون صديقة للبيئة ووفق المواصفات العالمية”.

أما نسبة الخصم على سعر النفط الخام مطروح على الباخرة، تبلغ 8% على أن لا تقل عن 5 دولارات ولا تزيد عن 10 دولارات عن السعر العالمي، كما يُعفى المستثمرون من الضرائب بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وفق ما ورد في البيان.

وكانت الوزارة دعت الخميس الماضي المستثمرين، لتقديم عروضهم لبناء مصفاة لتكرير النفط بطاقة 70 ألف برميل يوميًا في محافظة الأنبار غربي البلاد.

ولدى العراق خطط لبناء 4 مصاف لتكرير النفط من أجل سد الحاجة المحلية التي تقدر بنحو 600 ألف برميل يوميًا، بينما تشير التقديرات إلى أن البلد يستورد ما قيمته 5 مليارات دولار سنويًا من مشتقات النفط.

وتزايدت حاجة العراق لمشتقات النفط بعد سيطرة تنظيم داعش على مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين في 2014، التي كانت توفر نحو ثلث حاجة البلد بطاقة تصل إلى 170 ألف برميل يوميًا.

ولا تزال المصفاة خارج الخدمة، إثر الأضرار الجسيمة التي لحقت بها خلال سيطرة التنظيم عليها ومعركة استعادتها من قبل القوات العراقية في 2015.

ويملك العراق مصفاتين كبيرتين هما الدورة، وتصل طاقتها إلى 210 آلاف برميل يوميًا، والبصرة وتصل طاقتها إلى 140 ألف برميل يوميًا، ويصل إنتاجهما الفعلي ما بين 200 و250 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى 11 مصفاة أخرى أصغر حجمًا منتشرة في أرجاء البلاد.