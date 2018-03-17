وزير الطاقة الأردني يطالب باستئناف ضخ الغاز المصري لبلاده

طالب وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، بضرورة استئناف ضخ الغاز الطبيعي المصري لبلاده، بداية من مطلع العام المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الأردني اليوم السبت، بوزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا أثناء زيارته الأردن.

وأشار بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، إلى أن لقاء الوزيرين استعرض مستجدات قطاع الطاقة الأردني ودور الوزارة الأردنية في تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي في إطار الاستراتيجية الوطنية الأردنية للقطاع.

وعرض المهندس طارق الملا، التطورات المتعلقة بخطط واستراتيجيات الحكومة المصرية للتعامل مع الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة حقل ظهر، الذي بدأ إنتاج الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي.

وأشاد “الملا” بالتعاون المصري الأردني في مجال الطاقة، من خلال توسيع قاعدة المشاريع المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أهمية التجربة الأردنية في مجال تخفيف كلفة استيراد الطاقة وتقليل قيمة الفاتورة النفطية، من خلال التوجه إلى مشاريع الطاقة المتجددة والصناعات الموفرة للطاقة، مثل استخدام المركبات العاملة بالكهرباء.

يشار إلى أن تصدير الغاز الطبيعي المصري للأردن، قد توقف في آيار/ مايو 2014، عقب تفجير مسلحين مجهولين خط الغاز في منطقة لحفن جنوب العريش، وشمال سيناء، بوساطة زرع عبوات ناسفة وتفجيرها عن بُعد.