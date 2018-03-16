السودان وروسيا تتفقان على إنشاء محطة نووية في 2019

وقَّعت الحكومة السودانية ونظيرتها الروسية، اليوم الجمعة، في العاصمة موسكو، خريطة طريق لإنشاء محطة نووية للأغراض السلمية منتصف العام 2019.

وجاء ذلك في بيان صدر، اليوم الجمعة، عن وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية.

ونقل البيان عن وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، قوله:”خريطة الطريق ستكون نقطة لإنجاز البُنى التحتية للطاقة النووية السلمية في البلاد، وتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال”، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف موسى أن الطرفين “وضعا البرنامج التفصيلي لإنجاز المحطة”.

وأوضح أنّ زيارته إلى موسكو “تعدُّ فرصة للاطلاع على التطور الروسي في المجالاتِ النووية، من خلال زيارته محطة لنينغراد النووية الروسية”.

والإثنين الماضي، أعلنت الوزارة السودانية أن موسى توجّه على رأس وفد إلى روسيا، للتوقيع على خريطة طريق لتنفيذ المحطة النووية في بلاده.

وأوضحت الوزارة، حينها، أن الوزير سيوقّع مع الجانب الروسي (دون تحديد)، اتفاقًا للتعاون في مجال مشاريع محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، ومذكرة تفاهم ثانية في تنمية الموارد البشرية ورفع القدرات.

وعقب زيارة الرئيس عمر البشير إلى موسكو، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قال موسى إن “بلاده في طريقها لإنشاء محطة نووية سلمية، وإنه تم التشاور مع وكالة الطاقة الروسية على خريطة طريق لبناء المحطة في 2019”.