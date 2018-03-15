وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط يتسارع لكن دون المعروض

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن من المتوقع تسارع نمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي، لكن الإمدادات مازالت تنمو بوتيرة أسرع ما يؤدي لزيادة المخزونات في الربع الأول من العام الحالي.

ورفعت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2018 إلى 99.3 مليون برميل يوميًا من 97.8 مليون برميل يوميًا في 2017.

وزادت مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يناير/ كانون الثاني للمرة الأولى في سبعة أشهر إلى 2.871 مليار برميل، وهو ما يزيد بمقدار 53 مليون برميل عن متوسط خمسة أعوام.

لكن الوكالة قالت إن فنزويلا، التي تعاني من أزمة اقتصادية خفضت إنتاجها النفطي نحو 50% في عامين إلى مستويات متدنية لم يشهدها في أكثر من عشر سنوات، قد تُسبب انخفاضًا جديدًا في المخزونات.

وأوضحت الوكالة “تواجه الإمدادات من فنزويلا بوضوح انخفاضًا متسارعًا محتملًا وبدون أي تغيير يعوض ذلك من منتجين آخرين، فقد يكون البلد الواقع في أمريكا اللاتينية العنصر الأخير الذي يدفع السوق بحسم نحو النقص”.

وفي محاولة لتصريف المخزونات تطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون منهم روسيا، اتفاقًا لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميًا منذ يناير/ كانون الثاني 2017 حتى نهاية 2018.

وبفرض عدم تغير إنتاج أوبك لبقية العام، أكدت وكالة الطاقة الدولية، أنها تتوقع زيادة طفيفة في مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام الحالي مع حدوث انخفاضات بعد ذلك.

وأشارت إلى أنها تتوقع نمو الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا في 2018 إلى 97.9 مليون برميل يوميًا بقيادة الولايات المتحدة، التي من المتوقع زيادة إنتاجها من الخام بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا في 2018 إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا بنهاية العام.