مصادر: قطر للبترول تبيع شحنتين من خام الشاهين بعلاوات أقل

باعت قطر للبترول شحنتين من خام الشاهين للتحميل في أيار/مايو المقبل، بعلاوات أقل بالمقارنة مع الشهر الماضي، في الوقت الذي تعرقل فيه ذروة موسم أعمال صيانة المصافي الطلب في آسيا، وفق قول مصادر تجارية اليوم الخميس.

وأضافت المصادر أن الشحنتين، للتحميل في الأول والثاني من أيار/مايو المقبل والثامن والتاسع من ذات الشهر، جرى بيعهما بعلاوة قدرها ثمانية سنتات و14 سنتًا للبرميل فوق الأسعار المعروضة لـ خام دبي ، مما يجعل متوسط علاوة البيع للشهر 11 سنتًا.

واشترت تشاينا أويل إحدى الشحنتين بينما لم يُعرف المشتري الثاني حتى الآن.

وكانت قطر للبترول باعت شحنات للتحميل في نيسان/أبريل المقبل بعلاوة بلغ قدرها 25 سنتًا في المتوسط للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.