النفط يستقر بدعم قوة الطلب ومخاوف تخمة المعروض تخيم على السوق‎

تذبذبت أسعار النفط، اليوم الخميس، إذ وجدت دعمًا في قوة الطلب العالمي، لكن كبحتها في الوقت نفسه زيادة مستمرة في الإنتاج الأمريكي تقوض الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإمدادات ودعم الأسواق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسعة سنتات إلى 61.05 دولار للبرميل.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 64.91 دولار للبرميل ليظل قريبًا من سعر آخر تسوية.

وظل الخامان خلال معظم ساعات التداول الآسيوية عند أعلى أو أقل قليلاً من التسوية السابقة.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من الطلب القوي.

وقالت “أوبك” أمس الأربعاء، إن من المتوقع نمو استهلاك النفط بمقدار 1.62 مليون برميل يوميًا في عام 2018.

لكن الزيادة المستمرة في إنتاج الخام الأمريكي ألقت بظلالها على الأسواق، حيث بلغ الإنتاج مستوى قياسيًا جديدًا في الأسبوع بصعوده إلى 10.38 مليون برميل يوميًا ليرتفع أكثر من 23 % منذ منتصف 2016. كما زادت مخزونات الخام التجارية خمسة ملايين برميل إلى 430.93 مليون برميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي، الذي تخطى بالفعل إنتاج السعودية، أكبر مصدر للنفط، إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميًا في وقت لاحق من العام الحالي لينتزع الصدارة من روسيا.