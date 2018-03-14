النفط يرتفع بعد بيانات متباينة للمخزونات البترولية في أمريكا

ارتفعت أسعار النفط، 0.4 بالمئة في تعاملات متقلبة، اليوم الأربعاء، بعد تقرير يظهر زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة لكن مع هبوط كبير في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في أمريكا قفزت الأسبوع الماضي بمقدار خمسة ملايين برميل، وهي أكبر زيادة أسبوعية من أواخر كانون الثاني/ يناير في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها مليونا برميل، لكن مخزونات الوقود سجلت هبوطًا أكبر من المتوقع.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 25 سنتًا، أو 0.39 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.89 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس أيضًا 25 سنتًا، أو 0.41 بالمئة، إلى 60.96 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار الخام لضغوط بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري إن الإمدادات من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة من المرجح أن تزيد بمقدار 1.66 مليون برميل يوميًا في 2018، أو ما يعادل ضعفي النمو الذي توقعته في تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما يرجع إلى حد كبير إلى تزايد المعروض من الخام الأمريكي.

وقالت أوبك أيضًا إن “مخزونات النفط في معظم الدول الصناعية ارتفعت في يناير كانون الثاني للمرة الأولى في ثمانية أشهر، في علامة على أن تأثير تخفيضاتها الانتاجية ربما ينحسر”.

وقلصت أوبك توقعاتها للطلب على نفطها في 2018 بمقدار 250 ألف برميل يوميًا إلى 32.61 مليون برميل يوميًا، في رابع خفض على التوالي.

وحصل النفط على دعم في أوائل التعاملات مع اقبال المستثمرين على شراء السلع الأولية بعد أن أظهرت بيانات صينية أن الانتاج الصناعي في أكبر مستورد للمواد الخام في العالم نما بأكثر من المتوقع في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير.