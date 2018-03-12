العراق ينوي خفض واردات المنتجات النفطية 25%

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الإثنين، إن العراق سيقلص وارداته من المنتجات النفطية بنسبة 25% مع إعادة تأهيل مصافي النفط الخام عقب انتهاء الحرب مع تنظيم داعش.

وأكد وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي في بيان، أن بلاده تنتج أيضًا المزيد من المنتجات النفطية من خلال معالجة سوائل الغاز الطبيعي؛ لكن دون أن يحدد إطارًا زمنيًا لخفض الواردات.

وكانت الوزارة أعلنت في الأشهر القليلة الماضية زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة كركوك النفطية وخططًا لإعادة تأهيل أجزاء من مصفاة بيجي هذا العام.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، وتقلصت طاقته التكريرية حين اجتاح مسلحو تنظيم داعش بيجي جنوب بغداد في 2014.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على بيجي في 2015، لكن المصفاة عانت من أضرار جسيمة، حيث تعتمد البلاد الآن في الأساس على مصفاة الدورة في بغداد ومصفاة الشعيبة بالجنوب.