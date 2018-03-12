النفط ينزل وزيادة الإنتاج الأمريكي تلقي بظلالها على الأسواق

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة، اليوم الاثنين، في حين تلقي زيادة الإنتاج الأمريكي بظلالها على الأسواق رغم تباطؤ أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 07.13 بتوقيت غرينتش بانخفاض 13 سنتا وهو ما يعادل 0.2 بالمئة.

وبلغ العقود الآجلة لخام برنت 65.38 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا أو 0.2 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وقال محللون إن تسييل مراكز قد يكون ساهم في الهبوط.

يأتي تراجع الأسعار بعد مكاسب يوم الجمعة وفي وقت سابق اليوم.

وقال وليام أولولين محلل الاستثمار في ريفكين للأوراق المالية: “ربما ساهم تراجع عدد الحفارات وبيانات الوظائف القوية في دعم الأسعار”.

وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي أضاف أكبر عدد من الوظائف فيما يزيد على عام ونصف العام في فبراير/ شباط وقفز عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي بواقع 313 ألف وظيفة في الشهر الماضي.

وفي الأسبوع الماضي خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر للمرة الأولى في نحو شهرين وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن عدد الحفارات نزل بواقع أربع إلى 796 حفارا.

ورغم ذلك يظل العدد أعلى منه قبل عام حين كانت تعمل 617 حفارا فقط ويتوقع معظم المحللين زيادة أكبر لإنتاج الخام الأمريكي بعدما زاد أكثر من 20 بالمئة منذ منتصف 2016 إلى 10.37 مليون برميل يوميا.