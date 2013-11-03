مخزون الوقود ينفد في الضفة الغربية

رام الله – (خاص) من محمود الفروخ

أكد نزار الجعبري، نائب نقيب أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية، أنّ الوقود بمشتقاته المختلفة قد نفذ بشكل كامل في محطات بالضفة الغربية.

وقال الجعبري، في حديث لمراسل "إرم نيوز" في رام الله الأحد: "إنّ مخزون الوقود قد نفد بنسبة 90%، بعد توقف إسرائيل عن ضخ المحروقات للسلطة الفلسطينية بسبب تراكم الديون عليها".

وأوضح الجعبري أنّ وضع الوقود في الضفة سيكون في حالة خطر شديد خلال الساعات القليلة المقبلة، إن لم توضع حلول عملية وجذرية لعقبة عدم ضخ إسرائيل للوقود للسلطة الفلسطينية".

وأشار الجعبري إلى أنّ كافة المحطات مهددة بالتوقف خلال الساعات المقبلة بعد نفاد كل المخزون الذي كان مخبأ في السابق.

وكانت إسرائيل أوقفت تزويد الوقود للسلطة الفلسطينية بسبب تجاوز قيمة الديون السقف الأعلى بقيمة 600 مليون شيكل كما هو متفق عليه بين السلطة وإسرائيل.