اليمن يطرح مناقصتين لشراء 120 ألف طن متري من الوقود

أعلنت شركة مصافي عدن (حكومية) الأحد، عن طرح مناقصتين لشراء 120.6 ألف طن متري من مشتقات الوقود للسوق المحلية، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

وحسب وكالة “سبأ” اليمنية الحكومية، تضمنت المناقصة الأولى شراء 20 ألف طن متري من مادة الديزل (السولار)، و20 ألف طن متري من البنزين، للسوق المحلية.

بينما تضمنت المناقصة الثانية، شراء 56.6 ألف طن متري من مادة الديزل، و24 ألف طن متري من المازوت لتموين محطات توليد الكهرباء.

ونصت شروط المناقصتين، على أن تقدم العروض بالدولار الأمريكي لكل طن متري من جانب الشركات المؤهلة، لدى شركة مصافي عدن وبسعر ثابت.

وتشمل العروض توصيل الكميات إلى خزانات الشركة الواقعة جنوب البلاد، وأن يتحمل المورد أي متطلبات مالية حكومية وأي رسوم متعلقة بالضرائب، أو الجمارك إضافة إلى أي التزامات أخرى.

وذكرت الشركة أيضًا أن “السداد سيتم خلال شهر بعد ضخ الكميات إلى خزانات مصافي عدن، في حين سيتم فتح المظاريف في مبنى الإدارة المركزية للشركة، في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 18 مارس/ آذار الجاري”.

ومنذ أشهر، تواجه العديد من المحافظات اليمنية نقصًا في الوقود؛ أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، وتسبب بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى.