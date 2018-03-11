إيران: اتفاق متوقع لأوبك على تخفيف تخفيضات إنتاج النفط في 2019

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قد تتفق في حزيران/ يونيو المقبل، على بدء تخفيف القيود الحالية على إنتاج النفط في عام 2019.

وقال زنغنه في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” إن “إيران تريد أن تعمل أوبك على إبقاء أسعار النفط حول مستوى 60 دولارًا للبرميل لاحتواء إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري”.

وأشار زنغنه إلى أنه “إذا قفز السعر إلى نحو 70 دولارًا، فإنه سيشجع على إنتاج مزيد من النفط الصخري في الولايات المتحدة”.

وأضاف أن “إيران ستضغط كي تستعيد بشكل حذر بعض إنتاجها”، مشيرًا إلى أن بلاده “تضخ حاليًا نحو 3.8 مليون برميل يوميًا، وقد تنتج 100 ألف برميل يوميًا إضافية”.

ولم يحدد الوزير الموعد الذي قد ترفع فيه إيران إنتاجها.

ويُسمح لإيران بإنتاج ما يصل إلى 3.8 مليون برميل يوميًا، بموجب اتفاق عالمي بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين للنفط، للحد من المعروض من النفط في الأسواق.

ومن المقرر أن تجتمع “أوبك” في حزيران/ يونيو المقبل.