العراق.. استئناف الإنتاج من حقل “عجيل” النفطي بعد إعادة تأهيله

أعلن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، اليوم السبت، استئناف إنتاج النفط والغاز من حقل “عجيل” النفطي، شمالي البلاد، بعد إنهاء المرحلة الأولى من أعمال إعادة تأهيله.

وأوضح “اللعيبي”، في بيان صحفي، أن أعمال إعادة التأهيل والإصلاح شملت الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآت الحقل وآباره، إبان سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، التابعة لمحافظة “صلاح الدين”.

وأضاف: “تمت المباشرة بعمليات التشغيل التجريبي للحقل، بعد الانتهاء من تأهيل وربط عدد من الآبار النفطية، بمعدلات إنتاج تبدأ من 5 آلاف برميل باليوم وصولًا إلى 17 ألف برميل”.

ولفت إلى تواصل أعمال إعادة تأهيل مصفاتين نفطيتين بمحافظة الأنبار، غربي البلاد.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على حقل عجيل، الذي كان ينتج نحو 35 ألف برميل نفط يوميًا، بعد نحو عام من سيطرة داعش عليه.

وتنتج البلاد حاليًا نحو 4.5 مليون برميل نفط خام يوميًا، تُصدّر منها نحو 3.5 مليون برميل.