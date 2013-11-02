النفط الجزائري تنظره سنوات زاهية

قال عبد الحميد زرقين رئيس شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" أنها إكتشفت منذ تأسيسها حتى الآن أكثر من 400 حقلا نفطيا منها 80 إكتشافا في الثلاث سنوات الأخيرة.

وأكد زرقين أن الإكتشافات التي أعلن عنها قبل أيام قليلة ستعزز الإحتياطي النفطي الجزائري الذي تنتظره سنوات زاهية على عكس ما تروجه بعض التقارير الأجنبية.

وبخصوص الغاز الصخري قال زرقين انه يبلغ 741 طن مكعب مما يجعل الجزائر ثالث دولة مالكة لهذا الغاز بعد الصين والأرجنتين.

وتاتي تصريحات زرقين في ندوة أقامها الخميس حزب جبهة القوى الإشتراكية حول مستقبل الطاقة في الجزائر