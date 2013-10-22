النفط الليبي يبلغ 600 ألف برميل يوميا

طرابلس- صرحت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الثلاثاء: "إن إنتاج البلاد يبلغ حاليا 600 ألف برميل يوميا دون تغيير منذ نحو شهر، وإن الحكومة لا تزال تعمل على إنهاء الاحتجاجات في المرافئ التي أدت إلى انخفاض الشحنات".

وتقلص إنتاج البلاد إلى 200 ألف برميل يوميا بسبب إضرابات العمال، واحتجاجات سياسية، واحتجاج ميليشيات، ولكن ليبيا استطاعت استئناف الإنتاج من بعض الحقول في غرب البلاد في منتصف سبتمبر/ أيلول بعد التوصل لإتفاق مع عدد من المحتجين، حيث لا يزال محتجون مسلحون يسيطرون على مرافئ شرقية ويمنعون التصدير منها.

وقال عضومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: "إن الحكومة لا تزال تعمل على حل المشكلة للوصول إلى الإنتاج المعتاد الذي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا بنهاية العام، وإن الإمكانات الفنية متوفرة وأن المشكلة تتعلق بالأمن".

والجدير بالذكر أن بعد عامين من الإطاحة بحكم معمر القذافي تجد الحكومة المركزية الضعيفة والقوات المسلحة الجديدة صعوبة في كبح الميليشيات المتناحرة.