أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 3 سنوات

واصلت أسعار النفط الخام صعودها نحو مستويات قياسية خلال تداولات اليوم الأربعاء، محققة أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، فيما تترقب السوق إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

وجاءت المكاسب القوية للخام، بدعم خطط خفض الإنتاج التي تقودها منظمة “أوبك” بالتعاون مع منتجين مستقلين من خارجها، إضافة إلى التوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي، واستمرار التوترات في إيران.

وبحلول الساعة (07:15 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي ،مزيج برنت، تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.46 %، لتتخطى حاجز 69 دولارًا، وصولًا إلى 69.14 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2015.

وزادت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم شباط /فبراير المقبل بنسبة 0.75 %، لتبلغ مستوى 63.43 دولارًا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ كانون أول/ديسمبر 2014.

وأعلن معهد البترول الأمريكي مساء أمس الثلاثاء، تراجع مخزونات النفط بمقدار 11.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من كانون الثاني/ينايرالماضي إلى 416.6 مليون برميل.