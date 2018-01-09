سنغافورة تكشف عن “سرقة نفط ضخمة” من أكبر مصافي شركة “شل”

وجهت السلطات اتهامات لـ11 رجلًا في محكمة بسنغافورة يوم الثلاثاء، فيما يتصل بسرقة كمية كبيرة من النفط في أكبر مصافي التكرير التابعة لشركة “شل”، بينما قالت الشرطة إنها تحقق مع 6 آخرين ألقت القبض عليهم في مطلع الأسبوع.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها الثلاثاء، إنها “ألقت القبض على 17 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 30 و63 عامًا، وضبطت مبالغ مالية تصل إلى ملايين الدولارات وناقلة صغيرة، خلال تحقيقاتها في السرقة التي شهدها موقع “بولاو بوكوم” الصناعي، جنوبي الجزيرة الرئيسة في سنغافورة”.

وأضافت الشرطة أن “التحقيق بدأ بعد أن اتصلت شركة شل بالسلطات في آب/أغسطس عام 2017، وبعد تحقيقات وتحريات موسعة بدأ قسم التحريات التابع للشرطة وحرس السواحل بالشرطة، سلسلة من المداهمات المتزامنة في مختلف أنحاء سنغافورة أدت إلى الاعتقالات”.

وقد ساهم تكرير النفط وشحنه بدرجة كبيرة بالثروة المتنامية في سنغافورة خلال العقود الأخيرة، غير أن القضية تؤكد التحديات التي تواجه الصناعة في منطقة أصبحت نقطة ساخنة، في تجارة النفط المخالفة للقوانين.

وأظهرت وثائق قضائية أنه “تم توجيه اتهامات فورية لتسعة سنغافوريين في السرقة، ووجهت اتهامات أيضًا، لاثنين من رعايا فيتنام باستقبال بضائع مسروقة على ناقلة صغيرة”.

وأكدت “شل” اليوم الثلاثاء، أن “ثمانية من الرجال يعملون حاليًا أو كانوا يعملون من قبل بشركة شل ايسترن بتروليوم المحدودة”.

وتدور الاتهامات حول ثلاث حوادث لسرقة السولار الأولى في الـ 21 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتبلغ الكمية المسروقة فيها 2322 طنًا قيمتها 1.277 مليون دولار سنغافوري (958564.78 دولار أمريكي)، والثانية والثالثة في الخامس والسابع من كانون الثاني/يناير الجاري، وتشمل 2062 طنًا من السولار قيمتها 1.126 مليون دولار سنغافوري.