ارتفاع أسعار النفط بفعل تراجع منصات التنقيب والمخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في التداولات المبكرة لليوم الثلاثاء، مستفيدة من تراجع منصات التنقيب والمخزونات الأمريكية، واستمرار العمل باتفاق خفض الإنتاج النفطي لدول “أوبك” والمستقلين من خارجها.

ومن المقرر أن يفصح معهد البترول الأمريكي، في وقت لاحق اليوم، عن بيانات المخزونات الأولية الأمريكية.

وبحلول الساعة (07:24 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.58%، إلى 68.17 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.78%، لتبلغ مستوى 62.21 دولار للبرميل.

وأعلنت منظمة “أوبك” أمس الاثنين، عدم رفع إنتاج الخام في ظل الاضطرابات التي تشهدها إيران والأزمة الاقتصادية في فنزويلا، على أن تظل سياستها كما هي إلاّ إذا حدثت تعطلات كبيرة وطويلة بشأن الإمدادات.