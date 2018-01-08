 مؤسسة النفط الليبية: إعادة تشغيل محطة غاز في ميناء الزويتينة هذا الأسبوع

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن محطة غاز في ميناء الزويتينة شرق ليبيا ستستأنف العمل بعد انجاز أعمال صيانة هذا الأسبوع.

وظلت المحطة مغلقة لمدة 3 سنوات ونصف السنة، بسبب نقص في إمدادات الغاز بالإضافة إلى الاعتصامات.

ومن المقرر أن تستقبل المحطة المكثفات التي تنتجها شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية وشركة إيني الإيطالية.

وكانت مليتة استأنفت إنتاج الغاز في حقل أبو الطفل أواخر ديسمبر/ كانون الأول مع توقعات بوصول الإنتاج إلى 60 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وقالت المؤسسة إن شركة الزويتينة للنفط تدرس مشروعًا لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء في ميناء الزويتينة.