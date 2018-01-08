النفط يستقر قرب أعلى مستوى في 3 سنوات بدعم انخفاض الحفارات الأمريكية‎

استقرت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وتماسكت عند مستوى أقل قليلًا من أعلى مستوى في نحو 3 سنوات الذي سجلته الأسبوع الماضي، مدعومة بتراجع طفيف في عدد منصات الحفر الأمريكية.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 61.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، بزيادة 6 سنتات عن سعر التسوية السابقة.

وبلغ الخام الأسبوع الماضي 62.21 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ مايو/ أيار 2015.

وسجل مزيج برنت الخام في العقود الآجلة 67.66 دولار للبرميل بزيادة 4 سنتات عن سعر آخر إغلاق. وسجل برنت 68.27 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ مايو/ أيار 2015.

وقال متعاملون إن المكاسب ترجع إلى انخفاض طفيف في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة إذ نزلت بواقع 5 حفارات في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير كانون الثاني إلى 742 حفارًا؛ بحسب بيانات شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية.

وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يتخطى الإنتاج الأمريكي عشرة ملايين برميل يوميًا قريبًا جدًا بفضل زيادة إنتاج شركات التنقيب عن النفط الصخري. وروسيا والسعودية هما الدولتان الوحيدان اللتان يتجاوز إنتاجهما هذا المستوى.