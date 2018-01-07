بعد الفوز بقضيتي تحكيم.. استئناف العمل في مصفاة “رأس لانوف” خلال أشهر

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، “راسكو”، مساء الأحد، استئناف تشغيل مصفاة رأس لانوف خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع فوز المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في قضيتي تحكيم دولي، ضد المصفاة البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميًا.

ورحبت شركة “راسكو”، بالحكم السابق، مشيرة في بيان صحفي إلى أن القرار “تزامن مع ما تبديه الشركة من استعدادات لبدء التشغيل في النصف الثاني من هذا العام 2018”.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في وقت سابق، إنها فازت في قضيتي تحكيم دولي ضد مشغل مصفاة “رأس لانوف”، البالغة طاقتها 220 ألف برميل يوميًا، ودعت لإعادة تشغيل المصفاة في أقرب فرصة ممكنة.

وأضافت المؤسسة في بيان صدر عنها الأحد، أن “القضيتين اللتين ترجعان لعام 2013، جرى البت فيهما من جانب غرفة التجارة الدولية في باريس”.

ونقل بيان للمؤسسة الوطنية للنفط عن رئيسها مصطفى صنع الله قوله، إنه “منذ الآن ستعكف المؤسسة على اتخاذ ما يلزم من تصرفات وإجراءات، تكفل تنفيذ حكم التحكيم النهائي، وإعادة تشغيل المصفاة في أقرب وقت ممكن”.

كما طالبت شركتا “تراستا وليركو”، “الإذعان بشكل كامل لتنفيذ التزاماتهما التعاقدية”.