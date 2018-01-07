مؤسسة النفط الليبية تقول إنها فازت في قضيتي تحكيم بشأن مصفاة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الأحد، إنها فازت في قضيتي تحكيم دولي ضد مشغل مصفاة “رأس لانوف”، البالغة طاقتها 220 ألف برميل يوميا، ودعت لإعادة تشغيل المصفاة في أقرب فرصة ممكنة.

وأضافت المؤسسة في بيان صدر عنها الأحد، أن “القضيتين اللتين ترجعان لعام 2013، قد جرى البت فيهما من جانب غرفة التجارة الدولية في باريس“.

وأفادت المؤسسة بأن “إحدى القضيتين رفعتها الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط (ليركو)، التي تملك وتدير المصفاة وجرى البت فيها في الخامس من كانون الثاني/يناير”.

وأوضحت الشركة أنها “حصلت على حكم بنحو 116 مليون دولار زائد الفوائد”.

والقضية الثانية أقامتها شركة “تراستا” المملوكة لمجموعة الغرير الإماراتية، ودفع حكم صادر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الشركة إلى سحب دعواها.

و”ليركو” مشروع مشترك بين المؤسسة وتراستا.

ونقل بيان للمؤسسة الوطنية للنفط عن رئيسها مصطفي صنع الله قوله، إنه “منذ الآن ستعكف المؤسسة على اتخاذ ما يلزم من تصرفات وإجراءات، تكفل تنفيذ حكم التحكيم النهائي، وإعادة تشغيل المصفاة في أقرب وقت ممكن”.

و أضاف البيان بقوله “نطلب من شركة تراستا وشركة ليركو، الإذعان بشكل كامل لتنفيذ التزاماتهم التعاقدية”.