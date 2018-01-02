موديز: أسعار النفط بين 40 و60 دولارًا في 2018

أعلنت وكالة “موديز انفستورز سيرفيس”، الثلاثاء، أنها تتوقع أن تتراوح أسعار النفط بين 40 و60 دولارًا للبرميل في 2018، مضيفة أن وفرة إمدادات الغاز الطبيعي الأمريكية ستكبح الأسعار حتى مع ارتفاع الطلب.

وأضافت “موديز” أنه: “من المرجح أن تظل الأسعار في نطاق محدود، وربما تتقلب، بفعل مزيج من زيادة الإنتاج الصخري الأمريكي، وانخفاض الإمدادات العالمية، وإن كانت ما تزال كبيرة، وعدم الامتثال المحتمل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، خاصة إذا زاد فتور نمو الطلب”.

وأشارت إلى أن: “أسعار النفط ارتفعت في أواخر 2017، بدعم من توقعات تمديد “أوبك” اتفاقها لخفض الإنتاج، واضطرابات سياسية في منطقة الشرق الأوسط.