بعد قرار الرفع السعودي.. تعرف على أسعار الوقود الأرخص في دول الخليج

احتلت أسعار الوقود في الكويت المرتبة الأولى من حيث كونها الأرخص خليجياً عقب إعلان السعودية رفع أسعار الوقود رسمياً مع بداية العام الجديد 2018.

ويبلغ سعر اللتر من البنزين الممتاز في الكويت (0.35) دولار، والبنزين العادي (0ز28) دولار، بينما بلغ سعر اللتر من الديزل (0.36) دولار.

وكانت أسعار البنزين في السعودية أقل مما هي عليه في الكويت حتى يوم الاثنين عندما بدأت المملكة بتطبيق أسعار جديدة بلغ فيها سعر اللتر من البنزين الممتاز (0.54) دولار، والبنزين العادي (0.37) دولار، والديزل (0.12) دولار.

وحافظت دولة الإمارات على أعلى أسعار للوقود في دول الخليج، تلتها سلطنة عمان، ثم السعودية، قطر، البحرين، وأخيراً الكويت.

وكانت الحكومة الكويتية قد رفعت أسعار الوقود منذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر 2016، في خطوة لمواجهة التداعيات الناجمة عن تراجع أسعار النفط، الذي تعتمد عليه الكويت بنسبة 90 % في تمويل ميزانيتها العامة.

وتقدم الكويت، الغنية بالنفط والعضو في منظمة أوبك للمواطنين الذين يتجاوز عددهم 1.2 مليون نسمة من أصل 4 مليون نسمة يعيشون في الدولة، أنواعاً مختلفة من الدعم تشمل الوقود والكهرباء والسلع الغذائية.