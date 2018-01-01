العراق: زيادة استثمار الغاز المصاحب في حقول نفط جنوبية 80%

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الإثنين، إن استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، في مشروع غاز البصرة، في جنوب البلاد، زاد في مطلع شهر يناير/كانون الثاني 2018، بنسبة 80 %، مقارنة به قبل عام.

وذكرت وزارة النفط في بيان، نقلًا عن الوزير جبار اللعيبي، أن القدرات الاستثمارية لمشروع غاز البصرة، وصلت إلى معدل 900 مليون قدم مكعبة قياسية، يوميًا.

وتشير التقديرات، إلى أن العراق يمتلك مخزونًا يقدر بنحو 131 تريليون قدم مكعب من الغاز، لكن ثمة كميات تصل إلى 700 مليون قدم مكعبة، يتم إحراقها يوميًا؛ نتيجة عدم الاستثمار طيلة العقود الماضية.