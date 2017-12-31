مصر تخفض مديونية شركات البترول العالمية في 2017

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أنها استطاعت تخفيض قيمة مديونيات شركات البترول العالمية العاملة في مصر إلى 2.3 مليار دولار، في حزيران/يونيو 2017، وهو ما يعد أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013، والتي سجلت 6.3 مليار دولار في ذلك الوقت.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد لرصد أعمالها خلال عام 2017، إن قطاع البترول استمر في عقد الاتفاقيات البترولية، حيث تم توقيع 83 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات من مختلف الجنسيات في الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 وحتى كانون أول/ديسمبر 2017، باستثمارات حدها الأدنى 15.5 مليار دولار.

يشار إلى أن تلك الاتفاقيات تمثل حجر الزاوية في تحقيق العديد من الاكتشافات البترولية.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت قي حزيران/ يونيو الماضي تسديد دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر، وبلغت 2.2 مليار .

وتوقع وزير البترول الأسبق أسامة كمال انتهاء مديونيات شركات البترول والتنقيب خلال سنتين.