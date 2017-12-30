تحالف تقوده “أرامكو” السعودية يدشن أحد أكبر “المجمعات البحرية” في العالم

دشّن تحالف تقوده “أرامكو السعودية“، أكبر شركة نفط في العالم، مشروعًا مشتركًا للصناعات البحرية العالمية، مع شركة “لامبريل بي إل سي” ومقرها الشارقة الإماراتية، وشركة “البحري” السعودية، وشركة “هيونداي” للصناعات الثقيلة الكورية.

ووقّعت شركة “أرامكو” السعودية، مع الشركاء، في أيار/ مايو الماضي، اتفاقية لإنشاء المشروع، وسيكون مقر المشروع في “رأس الخير”، شرق المملكة.

وبحسب بيان مشترك، في ساعة متأخرة أمس الجمعة، سيقدّم المشروع واحدًا من أكبر المجمعات البحرية متكاملة الخدمات في العالم، عند اكتمال مراحل التشغيل في 2022.

وقالت “أرامكو”، إن المشروع، الذي تبلغ مساحته 12 مليون متر مربع تقريبًا، يتميز بكونه الأكبر في المنطقة من حيث الحجم، والطاقة الإنتاجية.

ويُمكِّن المجمع من تلبية متطلبات التصنيع، والصيانة، والإصلاح، والتجديد لمنصات الغاز والنفط البحرية، وسفن الدعم والسفن التجارية، بما فيها ناقلات النفط العملاقة.

وسيكون المجمع قادرًا على تصنيع 4 منصات حفر بحرية، وبناء أكثر من 40 سفينة، بما في ذلك 3 ناقلات نفط عملاقة، وخدمة أكثر من 260 منتجًا بحريًا سنويًا، بحسب البيان.