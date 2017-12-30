سول تحتجز سفينة هرّبت النفط إلى كوريا الشمالية

ذكر مسؤولون حكوميون في سول يوم الجمعة أن كوريا الجنوبية احتجزت سفينة تحمل علم هونغ كونغ وقامت بتفتيشها بعد أن نقلت شحنة من النفط إلى سفينة كورية شمالية في المياه الدولية في خرق للعقوبات المفروضة من قبل مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وتم تفتيش السفينة، التي تحمل اسم “لايتهاوس واينمور”، عندما دخلت ميناء يوسو بكوريا الجنوبية يوم 24 تشرين ثان/نوفمبر بعد نقل 600 طن من البترول المكرر إلى سفينة كورية شمالية يوم 19 تشرين أول/اكتوبر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية في سول صحة التقرير.

وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارا صدر في أيلول/سبتمبر الماضي في أعقاب أحدث تجارب بيونغ يانغ النووية يحظر نقل النفط من سفينة إلى سفينة ثم إلى كوريا الشمالية.

وذكرت السلطات أن السفينة، التي تحمل علم هونج كونج، مستأجرة من قبل شركة “بيليونس بانكر جروب” التايوانية، وكانت قد رست سابقا في ميناء يوسو في 11 تشرين أول/اكتوبر لتحميل شحنة من البترول الياباني المكرر وأبحرت الى وجهتها المزعومة في تايوان بعد ذلك بأربعة أيام، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب.

وبدلا من الذهاب إلى تايوان نقلت السفينة النفط الى سفينة كورية شمالية، تحمل اسم “سام جونج 2 ” وثلاث سفن أخرى لا تحمل علم كوريا الشمالية في المياه الدولية في بحر الصين الشرقي.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” أن كوريا الجنوبية من المتوقع أن تحتجز السفينة التي تحمل علم هونغ كونغ لمدة ستة اشهر.