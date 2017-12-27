مصدر: خط الأنابيب النفطي البريطاني فورتيس يعمل بنصف طاقته

قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء، إن خط أنابيب “فورتيس”، أكبر وأهم خط أنابيب نفطي في بريطانيا، يواصل تدفقاته بعد إجراء إصلاحات، ويضخ الخام حاليًا بنصف المعدلات المعتادة.

ويضخ “فورتيس” في المعتاد نحو 450 ألف برميل يوميًا.

واستأنفت “إنيوس” التي تدير خط الأنابيب تشغيله في وقت سابق هذا الأسبوع، وتعهدت بمواصلة التدفقات بالطاقة الكاملة في أوائل كانون الثاني/يناير.

ولم يتسن اليوم الأربعاء الحصول على تعليق فوري من “إنيوس” حول المعدلات الحالية لتدفقات الخام.

وساهم إغلاق خط الأنابيب منذ الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر، في دفع أسعار النفط للصعود متجاوزة 67 دولارًا للبرميل في الأسابيع الماضية، لتسجل مستوياتها منذ منتصف 2015.

ويلعب خام “فورتيس” دورًا مهمًا في السوق العالمية، باعتباره أكبر خام بين خامات بحر الشمال الخمسة التي تدعم خام القياس العالمي مزيج “برنت”.

وأغلقت المنظومة، التي تنقل أيضًا ثلث إجمالي إنتاج بريطانيا من الغاز الطبيعي البحري، بعد اكتشاف تشققات.