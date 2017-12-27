المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: إصلاح خط أنابيب النفط المفجّر سيستغرق نحو أسبوع‎

قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، إن إصلاحات خط أنابيب النفط الذي يغذي ميناء السدر، نتيجة تعرضه لانفجار يوم أمس الثلاثاء بعد أن زرع مسلحون متفجرات فيه، ستستغرق نحو أسبوع.

وقال صنع الله في ردّ مكتوب على الأسئلة أرسله مكتبه الإعلامي:” لن يكون لهذا أثر كبير على برنامج التسويق، وإنّما القليل من التغيير فقط”.

وأضاف:” من المتوقع أن يستغرق الإصلاح نحو أسبوع اعتبارًا من اليوم. والضرر يقدر في نطاق بين 30 و35 مترًا من خط الأنابيب الذي يبلغ قطره 24 بوصة”.

وبحسب مصدر نفطي ليبي، بلغت خسائر ليبيا نحو 90 ألف برميل يوميًا من النفط الخام بسبب تفجير خط الأنابيب الآنف الذكر.