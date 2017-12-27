تراجع عجز التجارة السعودية غير النفطية 12% في 10 شهور

تراجع عجز التجارة السعودية غير النفطية بنسبة 12.2% على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، إلى 67.9 مليار دولار.

وبلغ العجز التجاري غير النفطي للسعودية، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 77.3 مليار دولار.

وحسب مسح الأناضول لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي)، اليوم الأربعاء، تراجعت الواردات السلعية غير النفطية بنسبة 5.9%، إلى 108.9 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل 115.7 مليارات دولار في الفترة المناظرة من 2016 .

وارتفعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير النفطية، بنسبة 6.8% إلى 41 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل 38.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأبرز الصادرات السلعية غير البترولية للسعودية: اللدائن والمطاط ومصنوعاتها، منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، المعادن العادية ومصنوعاتها، معدات النقل وأجزاؤها، والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية.

وبلغ العجز التجاري غير النفطي للسعودية خلال 2016، نحو 89.1 مليار دولار، مقارنة مع 120.8 مليار دولار في 2015.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام؛ عما كان عليه عام 2014.