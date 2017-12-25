العراق والصين يوقعان عقد تطوير حقل نفطي بـ3 مليارات دولار‎

وقعت وزارة النفط العراقية وشركة “جنهوا” الصينية، اليوم الإثنين، عقدًا ابتدائيًا لتطوير حقل نفطي شرقي بغداد بقيمة مالية تتجاوز 3 مليارات دولار.

وقال وزير النفط العراقي، جبار علي حسين اللعيبي، عقب حفل التوقيع ، إن “العقد مهم للعراق لزيادة إنتاج النفط الخام بمعدل 40 ألف برميل يوميًا لتلبية متطلبات قطاع الطاقة الكهربائية في بغداد”.

وأضاف: “نحن متفائلون أن سوق النفط الدولية سيشهد في الربع الأول من العام المقبل توازنًا في العرض والطلب”.

وأوضح أن “مفاوضات مشروع العراق المتكامل بين بغداد وشركة إكسون موبيل الأمريكية قطعت أشواطًا، لكنها لم تتوصّل بعد إلى نتائج نهائية بسبب أفكار لدى الشركة حول مستويات إنتاج النفط الخام”.

من جانبه، قال المدير العام للدائرة والتراخيص البترولية في العراق، عبد المهدي العميدي، إن “قيمة العقد تتجاوز 3 مليارات دولار، وسيوقع بشكل نهائي بعد موافقة الحكومة العراقية المتوقعة خلال الشهر المقبل أما موافقة الجانب الصيني ربما ستكون في شهر آذار/مارس المقبل ليتم بعدها التوقيع النهائي على صيغة العقد”.

وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، قال أمس الأحد إن الشركة الصينية ستقوم ببناء مدينة سكنية نفطية تشمل وحدات سكنية ومرافق خدمية متكاملة من ضمنها إنشاء مدرسة وحضانة ومستوصف طبي.

وأشار إلى أن “العقد يلزم الشركة المقاولة بالاعتماد على الأيدي العاملة الوطنية بنسبة 50% تزداد تدريجيًا لتصل إلى 80% “.

ويعود الحقل إلى شركة نفط الوسط.