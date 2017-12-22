إيران تطلب من “غاز بروم” ربط خط أنابيب الغاز مع سلطنة عُمان

طلب “علي كاردر” الرئيس التنفيذي لشركة نفط الدولة الإيرانية، اليوم الجمعة، من شركة النفط الروسية “غاز بروم”، ربط أنابيب الغاز الإيراني مع سلطنة عُمان.

وقال “كاردر” خلال مقابلة صحفية، إن”شركة النفط الإيرانية طلبت من “غازبروم” الروسية الانضمام إلى مشروع ربط أنابيب الغاز الإيراني مع سلطنة عُمان”، مضيفًا أن “إيران مهتمة بمشاركة غازبروم في هذا المشروع بين إيران والسلطنة”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن هناك منظورًا واسعًا حول بناء خط أنابيب غاز مشترك بين إيران، وباكستان، والهند، بالإضافة إلى خط أنابيب بين إيران، وسلطنة عُمان.

وفي نوفمبر الماضي وقَّعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة “غازبروم” مذكرة تفاهم لتمهيد الطريق لدراسة آفاق التعاون في تطوير حقول الغاز في إيران، فضلًا عن خطوط أنابيب الغاز وتحقيق الدخل، ومن بين هذه المشاريع، ينقل المشروع الغاز الطبيعي من إيران إلى الهند عبر باكستان.

وعقب المحادثات بين السلطات الإيرانية وسلطنة عُمان في فبراير 2017، تقرر أن تصدَّر إيران 28 مليونًا و 300 ألف متر مكعب من الغاز يوميًا إلى سلطنة عُمان.

وقدَّر وزير النفط الإيراني “بيجن نامدار زنغنة” تكلفة إنجاز مشروع ربط الغاز الإيراني مع سلطنة عُمان بنحو 1.2 مليار دولار.