السعودية تدعو شركات أمريكية للمشاركة في تطوير برنامج نووي مدني

كشف وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الإثنين، أن بلاده وجهت دعوة لشركات أمريكية للمشاركة في تطوير برنامج مدني سعودي للطاقة النووية.

وقال الفالح للصحافيين، بعد اجتماع مع نظيره الأمريكي، ريك بيري، إن: “المملكة وجهت الدعوة لشركات أمريكية للمشاركة في تطوير برنامج مدني للطاقة النووية“، مضيفا أن: “الرياض ليست مهتمة على الإطلاق بتحويل التكنولوجيا النووية للاستخدامات العسكرية”.

لكن ريك بيري قال إنه: “من السابق لأوانه الحديث عن اتفاقات مع السعودية بشأن التعاون النووي”.

من جانب آخر، قال الفالح، إنه من المتوقع أن تظل أوبك ملتزمة بسياسة تخفيضات إنتاج النفط في النصف الثاني من 2018.

وأوضح أنه: “من المتوقع أن تظل أوبك ملتزمة بسياسة تخفيضات الإنتاج الحالية في النصف الثاني من العام المقبل، لكن منتجي النفط يملكون وفرة من المعروض بما يسمح لهم بالتعامل مع أي تعطيلات مفاجئة”.

قال بيري إن أوبك: “ستأخذ قراراتها بنفسها”، مشيرًا إلى أنه يرى أن “بوسع الولايات المتحدة العمل في إطار ذلك”.

وكان اتفاق خفض الإنتاج، الذي أبرمته أوبك والمنتجون المستقلون، بداية العام الجاري، أسهم في دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة 40 % منذ منتصف 2017.