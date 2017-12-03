اليمن.. شركة النفط تضخ ألف طن من الوقود لمحطات عدن

ضخت شركة النفط في مدينة عدن ألف طن من مادة البنزين إلى منشأة شركة النفط، وفق ما أعلنت مساء أمس.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” اليمنية، عن الشركة قولها إن “عملية ضخ المحروقات إلى المحطات بمحافظة عدن ستتم صباح اليوم الأحد بكميات تلبي احتياجات السوق والمستهلكين”.

ويأتي ضخ هذه الكمية من الوقود إلى خزانات الشركة، عقب وصول مدير عام شركة النفط الشيخ ناصر بن حدور إلى عدن، واجتماعه برئيس الوزراء؛ لتنفيذ معالجات تم التوصل إليها مع قيادة الدولة اليمنية والسعودية خلال زيارة عمل قام بها إلى المملكة في الأيام الماضية، وتهدف لإنهاء أسباب أزمة المحروقات.