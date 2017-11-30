روسيا تتسلّم مليون برميل نفط من إيران ضمن “النفط مقابل المنتجات”

وأوضح نوفاك، خلال تصريح لصحفيين، في العاصمة موسكو، أن النفط الإيراني سيُباع إلى بلدان أخرى، وأن بلاده ستأخذ نصف العائدات المتوقعة، مقابل منتجات تصدرها إلى إيران.

وأضاف أن طهران ستسلّم 5 ملايين برميل من النفط سنويًا بموجب الاتفاقية، فيما ستحصل على مضخات، ومعدات حفر، وتوربينات غاز وأنابيب، إضافة إلى معادن، ومنتجات خشبية، وجلود وقمح.

يُشار أن الجانبين وقّعا الاتفاقية في مايو/أيار الماضي، في إطار مساعي تجاوز قيود التعامل بالدولار الأمريكي مع طهران، التي ما تزال مفروضة، رغم رفع العقوبات الدولية عنها بموجب الاتفاق النووي.

وأبرمت الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، في يوليو/ تموز 2015، اتفاقًا مع إيران، وافقت بموجبه الأخيرة على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب البرنامج.