النفط يرتفع في تعاملات محدودة قبيل اجتماع أوبك‎

ارتفعت أسعار النفط في ظل أحجام تداول محدودة ،اليوم الخميس، قبيل بدء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا، الذي من المتوقع أن يتم خلاله تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط من قبل المنتجين، والذي بدأ تطبيقه في كانون الثاني/يناير الماضي، بهدف تقليص الإمدادات ورفع الأسعار.

ويعقد اجتماع أوبك في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا؛ بمشاركة وزراء نفط من دول منتجة من خارج المنظمة أهمها روسيا.

ووفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لأوبك، تعقد المنظمة جلسة مفتوحة تحضرها وسائل الإعلام في الساعة العاشرة صباحًا (0900 بتوقيت غرينتش) ،اليوم الخميس، قبل بدء جلسة مغلقة ظهرًا.

وسينضم وزراء نفط من دول خارج المنظمة للاجتماع في الساعة الثالثة، ويعقب ذلك مؤتمر صحافي مشترك بعد الاجتماع.

وقال تجار: إن أحجام التداول كانت منخفضة قبيل الاجتماع.

وبحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في شباط/فبراير المقبل 31 سنتًا، أو ما يعادل 0.5 %، عن التسوية السابقة إلى 62.84 دولار للبرميل، وينتهي أجل عقد أقرب استحقاق لشهر كانون الثاني/ يناير المقبل اليوم الخميس.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتًا، أو 0.4 % إلى 57.50 دولار للبرميل.

وبينما لم يصدر أي بيان رسمي بعد، يبدو أن أوبك وروسيا على استعداد لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2018.

وبدأ تطبيق اتفاق خفض الإنتاج في كانون الثاني/يناير الماضي، وينتهي أجله في آذار/مارس المقبل.