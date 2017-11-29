جنوب السودان يدرس إمكانية الانضمام إلى أوبك مع سعيه إلى تعزيز إنتاج النفط

قال وزير النفط في جنوب السودان ايزيكيل لول جاتكوت، اليوم الأربعاء، إن بلاده تستكشف فوائد الانضمام إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الوقت الذي يهدف فيه البلد الأفريقي إلى زيادة إنتاجه من الخام إلى أكثر من المثلين في غضون عام.

وانخفض إنتاج أحدث دولة في العالم من النفط الخام إلى النصف تقريبًا في السنوات القليلة الماضية، إلى حوالي 135 ألف برميل يوميًا حاليًا في ظل مخاوف أمنية وصراع داخلي.

لكن جنوب السودان، الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء الأفريقية، يسعى منذ وقت طويل إلى استغلال ثروته النفطية لتعزيز ظهوره على الساحة الدولية.

وقال لول جاتكوت للصحفيين في فيينا قبل اجتماع أوبك المقرر غدًا الخميس: “أريد بحث احتمالات استفادة بلادي من عضوية أوبك”. ولن يكون لجنوب السودان حق التصويت على أي تغيير في سياسة أوبك أثناء المحادثات لكنه سيحضر بصفة مراقب.

وقال الوزير إن من المنتظر أن ينتج جنوب السودان 350 ألف برميل يوميًا من النفط في غضون عام. وأضاف أنه في تلك المرحلة فإن بلاده قد تشارك في تخفيضات أوسع لإنتاج أوبك.

وذكر أن جنوب السودان يدعم تمديد اتفاق أوبك لخفض الإمدادات لمدة ستة أشهر، مع إعادة تقييم الاتفاق عند نهاية كل نصف عام، مضيفًا أنه يشعر بأن القيود الحالية على إنتاج أوبك ساعدت في ارتفاع أسعار النفط.

وقال الوزير: “لا نريد إغراق السوق بالمزيد من الإنتاج. نحتاج إلى التأكد من أن الأسعار تستقر بما يعود بالفائدة على شعوب العالم”.

ويجري جنوب السودان مفاوضات مع توتال وتولو أويل وشركات أخرى للاستثمار في قطاع النفط في البلاد.