الإمارات: تطبيق “القيمة المضافة” مطلع 2018 يشمل الوقود بواقع 5%

أعلن المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، خالد البستاني، أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على الوقود؛ اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2018.

وقال البستاني، في تصريحات له اليوم الأربعاء، نقلتها صحيفتا “الإمارات اليوم” و”الخليج” ،محليتان، إن منتجات وقود مركبات النقل (البنزين والديزل) كافة ستخضع للضريبة المضافة اعتبارًا من مطلع العام المقبل تزامنًا مع بدء تطبيقها في الدولة.

وأضاف البستاني أنه سيتم فرض الضريبة المضافة، أيضًا، على أسطوانات الغاز وغيرها من أنواع الوقود الأخرى.

وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وكانت وزارة المالية الإماراتية أكدت بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بواقع 5 % ،في موعدها المقرر مطلع 2018 من دون تأجيل، حسب وكيل وزارة المالية، يونس الخوري.

ومن المرجح أن تجني الإمارات ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليار دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، وفق تقديرات رسمية.

وفي الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة مثل التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة.