وزير النفط العراقي يؤيد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، عقب وصوله إلى فيينا اليوم الثلاثاء، إنه يؤيد تمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط، لكنه لم يشر إلى المدة المفضلة للتمديد.

وأبلغ اللعيبي الصحفيين “سنرى غدًا.. لكننا سنتوافق مع جميع أعضاء أوبك، أيًا كان الاتفاق سنكون معهم.. لكن بالتأكيد نحن مع التمديد”.

وقال “هناك ثلاثة خيارات سنبحثها ستة أشهر أو تسعة أشهر أو سنة”. ومضى اللعيبي قائلًا “المبدأ العام هو أن يستمر الخفض”.

ومن ناحية أخرى، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم بعد التوصل لاتفاق بشأن مدة التمديد المحتملة لتخفيضات إنتاج النفط.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدران مطلعان، إن لجنة مشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين أوصت بتمديد تخفيضات عالمية في إمدادات النفط حتى نهاية العام المقبل مع خيار لمراجعة الاتفاق في حزيران/يونيو المقبل.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وتسعة منتجين آخرين غير أعضاء بالمنظمة، إنتاج النفط بحوالي 1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية آذار/مارس 2018.

وستناقش أوبك تمديد الاتفاق أثناء اجتماعها في فيينا بعد غد الخميس.