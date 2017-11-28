شركتان إماراتية وأندونيسية تعتزمان بناء أكبر محطة شمسية عائمة في العالم‎

اتفقت وحدة تابعة لشركة الكهرباء الإندونيسية، بيروساهان ليستريك نيجارا (بي.ال.ان)، اليوم الثلاثاء، مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، على تطوير ما قالتا، إنها قد تصبح أكبر محطة عائمة؛ لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم.

وستشيد شركة مصدر، وبي.تي بامبانكيتان جاوا بالي (بي.جيه.بي)، التابعة لشركة (بي.إل.إن)، محطة عائمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة 200 ميغاوات وات، في سد سيراتا، المملوك لوحدة بي.جيه.بي، في جاوة الغربية، بتكلفة 300 مليون دولار.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لمصدر، خلال توقيع الاتفاق: “إنها خطوة أخرى للأمام، تهدف بالأساس لتطوير وتشييد، ليس أكبر محطة عائمة للطاقة الشمسية في إندونيسيا فقط، بل في العالم”.

وقال إيوان أجونج فيرستانتارا، الرئيس التنفيذي لشركة (بي.جيه.بي إن)، إن المشروع الذي سيشغل نحو 225 هكتارًا، من خزان محطة سيراتا لتوليد الطاقة الكهرومائية “سيسرع تطوير الطاقة المتجددة في إندونيسيا”.

وتهدف الشركتان، إلى استكمال أول 50 ميغاوات من المشروع، في الربع الثاني من 2019، واستكمال بقية القدرات البالغة 150 ميغاوات، في أوائل 2020. وانتهت الشركتان من دراسة الجدوى وشبكة الربط في سبتمبر/ أيلول، وتستهدفان الانتهاء من اتفاقية شراء الكهرباء مع بي.إل.إن، قبل نهاية العام.

وقال أرتشاندرا طاهر، نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، إن “الحاجة تدعو إلى محفزات إضافية؛ كي يصبح المشروع قابلاً للتنفيذ، في إشارة إلى إعفاءات ومعاهدات ضريبية، بين الإمارات وإندونيسيا، ومزايا أخرى”. ودعا طاهر أيضًا، مطوري المشروع، كي يبقياه دون متوسط تكلفة توليد الكهرباء في المنطقة.

وقال طاهر: “إذا سعيت إلى رسوم أعلى، على سبيل المثال، من متوسط تكلفة توليد الطاقة المحلية، فسيكون الأمر صعبًا”.

وقال الرمحي: إن سعر الكيلووات ساعة، قد يكون أقل من 10 سنتات أمريكية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل. وقال: “سيكون حلاً جذابًا جدًا”.